Adana’da evlat vahşeti

Adana'da, tartıştığı annesini, kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, adliyeye sevk edildi.

Adana'da, tartıştığı annesini, kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, adliyeye sevk edildi. Zanlının annesini gece odunla öldürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre, Erol G. (34), birkaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu G. (54) ile tartışıp evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu G. büyük oğluna gitti.

KARDEŞİ TESLİM ETTİ

Erol G. eve dönen annesinden tekrar uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Sabah ise Erol G. ablasının evine giderek ondan para istedi. Kardeşinin durumundan şüphelenen abla diğer kardeşini aradı. Kardeşi eve gidip baktığında annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verip kardeşini polise teslim etti. Olay yerine gelen polis de inceleme başlattı.