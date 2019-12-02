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Alkollü yakalanan başhekim direndi

Alkollü yakalanan başhekim direndi
Giriş Tarihi: 2.12.2019

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Aydın ve . , 120 promil alkollü çıktı.

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ferdi Güneş, 120 promil alkollü çıktı. Güneş'in ehliyetine el konulurken alkollü araç kullandığı için kendisine para cezası uygulandı. Güvenlik güçlerine zorluk çıkartan Başhekim Güneş, gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Güneş'in aracı çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İHSAN KARATAŞ

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