Ege Belediyeler Birliği Ayvalık’ta toplandı

EGE ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Balıkesir Ayvalık'ta yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğindeki toplantıda; birlikten ayrılan ve yeni katılan belediyeler meclise sunuldu.

EGE ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Balıkesir Ayvalık'ta yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğindeki toplantıda; birlikten ayrılan ve yeni katılan belediyeler meclise sunuldu. Kaz Dağları'ndaki çevresel sorunların masaya yatırıldığı toplantı, birliğe bağlı belediyelerin basın çalışanlarının dışında basına kapalı gerçekleşti. Birliğe yeni katılan belediyelere plaket verildiği toplantı kapsamında, uzmanlar tarafından insan enerjisinin kullanımı, iyi bir idareci olarak melotonin hormonunun vücutta ne gibi etkileri olacağı konusunda yarim saatlik seminer verildi.

SUAT SALGIN