  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kütahya'da bağ evi küle döndü

'da

Kütahya'da bağ evi küle döndü

02.12.2019, 11:03

’da, karayolu kenarında bulunan , çıkan yangında . Ev kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde bulanan bağ evinde, gece yarısı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti. Evi saran alevler, çevresindeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında bağ evi küle dönerken, kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da bağ evi küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN