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Suç makinesi kadın ’de yakalandı

Suç makinesi kadın İzmir’de yakalandı
Giriş Tarihi: 2.12.2019

Hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan Seda B. ’nda yapılan operasyonla ele geçirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Seda B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın, İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seda B.'nin Ödemiş ilçesinden trenle Konak ilçesine geleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri, Basmane Garı'nda önlem aldı. İstasyon çevresinde bir süre beklemede kalan ekipler, Seda B.'yi trenden indikten kısa bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Seda B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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