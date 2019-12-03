Burdur'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir cip, otomobil ile çarpıştı. Yaşanan feci kaza sonucu otomobilde bulunan Ali Aykan isimli vatandaş hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.