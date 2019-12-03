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Eşine ‘’ dedi, 10. kattan atladı

Eşine ‘Elveda Ayşem’ dedi, 10. kattan atladı
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Adana'da Tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem, seni çok sevdim" diye SMS gönderip 10'uncu kattan atlayarak intihar etti.

MESAJ GÖNDERİP ATLADI
Olay merkez Çukurova ilçesi, Yurt mahallesinde meydana geldi. Anaokulu öğretmeni Ayşe G. ile evli ve bir çocuk babası Erdem G. (42) kumar oynadığı için borca girdi. Erdem G'nin borçları bir süre sonra ailesi tarafından kredi çekilerek ödendi. Ancak kumar oynamaya devam ederek yeniden borç batağına saplanan Erdem G. bunalıma girdi.

Erdem G, önceki gün okuldaki eşine, 'Elveda Ayşem seni çok sevdim' diye SMS attı. Ayşe G. mesajı okuyup eşini aradı ama ulaşamadı. Erdem G. 10. kattaki evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdem G'nin öldüğünü belirledi. G'nin olay yerine gelen kız kardeşi ve kızı cesedi teşhis ederken, sonradan eve gelen eşi ise sinir krizi geçirdi.

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