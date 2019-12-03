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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü pasta keserek kutladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü pasta keserek kutladı

03.12.2019, 10:33

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 150. Bölüme ulaştı. Salı günlerinin değişmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi Koşuyolu Valide Sultan Kasrı’ndaki setinde tüm oyuncular ve atv yöneticileri birlikte pasta kesti

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 150. Bölüme ulaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. Bölüm Fragmanı izle!

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