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’de korkutan

İzmir Çeşme’de korkutan yangın

03.12.2019, 08:31

Çeşme’nin ’nde, akşam saatlerinde çıkan korkuttu. Vatandaşların dışarıya çıkmış olmaları, olası bir yaralanma ya da can kaybını engelledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Musalla Mahallesi 1041 sokaktaki bir evin üçüncü katında meydana geldi. İkametten dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bağlı 2 itfaiye aracı intikal etti. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına sebebiyet veren alevler, itfaiye ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alınırken, yangının çıkması üzerine evde bulunan vatandaşların dışarıya çıkmış olmaları, olası bir yaralanma ya da can kaybını engelledi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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