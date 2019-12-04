Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi'nde lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin sınav yerleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları ne zaman? Sınavlar saat kaçta? AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde...

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için giriş belgesi yayınlandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takvimine göre AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

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AÖL GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerlerini öğrenciler, sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.