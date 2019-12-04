Film gibi olayda dolandırıcıların taktiği pes dedirtti! Samsun'dan Afyonkarahisar'a gidip...

Samsun'dan Afyonkarahisar'a 123 bin TL'lik arabalarını satmak için giden Burak Görpüz ve Abdulkadir Karabal isimli 2 arkadaş, dolandırıcılara arabalarını kaptırıp, Samsun'a döndüler. Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti. Olay film senaryolarını aratmadı...