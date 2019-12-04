Samsun'dan Afyonkarahisar'a 123 bin TL'lik arabalarını satmak için giden Burak Görpüz ve Abdulkadir Karabal isimli 2 arkadaş, dolandırıcılara arabalarını kaptırıp, Samsun'a döndüler. Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti. Olay film senaryolarını aratmadı...
Film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık vakası Samsunlu 2 arkadaşın başına geldi. 2 arkadaşın internetten satışa koydukları 123 bin TL'lik lüks arabalarına Ankara'dan alıcı çıktı. Ağır hasar kayıtlı arabalarına müşteri bulduklarını düşünen Burak Görpüz ve arkadaşı Abdulkadir Karabal, aracı satmak için Samsun'dan yola çıktı.
Film gibi olayda dolandırıcıların taktiği pes dedirtti! Samsun'dan Afyonkarahisar'a gidip... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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