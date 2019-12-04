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Haberler > Yaşam > Film gibi olayda dolandırıcıların taktiği pes dedirtti! Samsun'dan Afyonkarahisar'a gidip...

Film gibi olayda dolandırıcıların taktiği pes dedirtti! 'dan 'a gidip...

Film gibi olayda dolandırıcıların taktiği pes dedirtti! Samsun'dan Afyonkarahisar'a gidip...

04.12.2019, 09:39

'dan 'a 123 bin TL'lik arabalarını satmak için giden ve isimli 2 arkadaş, dolandırıcılara arabalarını kaptırıp, Samsun'a döndüler. Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti. Olay film senaryolarını aratmadı...

Film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık vakası Samsunlu 2 arkadaşın başına geldi. 2 arkadaşın internetten satışa koydukları 123 bin TL'lik lüks arabalarına 'dan alıcı çıktı. Ağır hasar kayıtlı arabalarına müşteri bulduklarını düşünen ve arkadaşı , aracı satmak için 'dan yola çıktı.

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