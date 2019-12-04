Bursa'da iki gün önce Uludağ'ın Zirvesi'ne çıkmak isteyen dağcıların yoğun sisin bastırması sonucu kaybolmalarının ardından iki gün geçti. Ekipler arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken çevre illerden gelen takviye arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirileceği kriz masası kuruldu. Ayrıca telsizlerle iletişim sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için seyyar röleler kurulurken, mobil iletişim sağlanabilmesi için de seyyar baz istasyonları Uludağ'ın farklı noktalarına kuruldu.
Kayıp dağcılar için kriz masası kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.