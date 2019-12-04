Kayıp dağcılar için kriz masası kuruldu

Bursa'da iki gün önce Uludağ'ın Zirvesi'ne çıkmak isteyen dağcıların yoğun sisin bastırması sonucu kaybolmalarının ardından iki gün geçti. Ekipler arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken çevre illerden gelen takviye arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirileceği kriz masası kuruldu. Ayrıca telsizlerle iletişim sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için seyyar röleler kurulurken, mobil iletişim sağlanabilmesi için de seyyar baz istasyonları Uludağ'ın farklı noktalarına kuruldu.