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Rus savaş gemisi 'Perekop' 'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

04.12.2019, 13:38

'ndan geçen 'na ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', 'ne doğru yol aldı. Geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk botu eşlik etti.

Ege Denizi'nden bugün saat 11.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 138 metre boyundaki 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', saat 12.50 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiler için boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DHA

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