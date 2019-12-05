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'da kıraathanede yakalandı! ile çalışıyor

Aydın'da kıraathanede yakalandı! Uzaktan kumanda ile çalışıyor

05.12.2019, 10:46

’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde ile çalışan bilgisayar donanımlı 2 adet tombala cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde uzaktan kumanda ile çalışan 2 adet bilgisayar donanımlı elektronik tombala cihazı ele geçirildi. Kumar oynatmakta kullanılan cihazlara el konularak şüpheliler ile ilgili gerekli işlemlere başlanıldı.

İHA

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