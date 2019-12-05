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Bu besinler buzdolabında zehre dönüşüyor! İşte buzdolabında saklanmaması gereken besinler

Bu besinler buzdolabında zehre dönüşüyor! İşte buzdolabında saklanmaması gereken besinler

05.12.2019, 19:19

Hemen hemen pek çok gıda ürününü buzdolabında muhafaza ederiz. Ancak bazı besinler var ki buzdolabına girdiğinde tam bir zehre dönüşüp sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Peki buzdolabında saklanmaması gereken besinler nelerdir? İşte detaylar...

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

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