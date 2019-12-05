Ceren Özdemir'in cinayetinden sonra kahreden doğum günü detayı ortaya çıktı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç (35) olduğu belirlendi. Katil zanlısını, Ceren’in hemen arkasından yürürken kameralara yansıyan görüntüleri yakalattı. Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş şunları anlattı: "Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 19 Kasım’da doğum günümdü. Bana sürpriz yapmışlardı. 6 Aralık da onun doğum günüydü. ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti"

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren'e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren'in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Çığlıkları duyan ve Ceren'in eve gelmemesinden şüphelenen ailesi aşağı indiğinde Ceren'i kanlar içerisinde gördü. Hemen polisi ve ambulansı aradılar. Ceren hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonu incelemeye alındı. Ceren'e arkadaşlık teklif edip reddedildiği öğrenilen bir kişi yakalandı. Olay saatinde işyerinde olduğu kamera kayıtlarıyla belirlenen bu kişi serbest bırakıldı.





NASIL KIYDIN CEREN'E

Polis kamera kayıtlarını detaylı inceleyince Ceren Özdemir'i yol boyunca izleyen bir kişiyi belirledi. Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren'in hemen arkasında yürüdüğü görüldü. Şüphelinin olaydan sonra üzerindeki montu değiştirdiği, kapüşonsuz, siyah renkli başka bir mont giydikten sonra kaçmak için hazırlık yaptığı saptandı.

Ceren'i takip eden kişinin cezaevi firarisi olan uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Polisler Özgür Arduç'un saklandığı eve operasyon yaptı. Özgür Arduç kendisini yakalamak isteyen polislere bıçak çekerek direndi. Bu sırada iki polis memuru da bıçakla yaralandı. Etkisiz hale getirilen Özgür Arduç kelepçeli halde evden çıkartıldığında, kapının önünde toplanan kalabalık, "Nasıl kıydın Ceren'e" diyerek saldırdı. Özgür Arduç'u linç edilmekten polisler kurtardı.





ORDU VALİSİ: 12 SABIKASI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 12 sabıkası bulunan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz zanlının terminal civarında yakalandığını belirterek Ordu halkı ve emniyet teşkilatının hassasiyetine teşekkür etti.

Yaralama ve adi suçtan da sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin Ceren ile ne gerçek hayatta ne de sosyal medyada bir teması ve bağlantısı tespit edilemedi. Arduç'un ifadesinde, Ceren'i neden öldürdüğü hakkında hiçbir gerekçe söylemediği öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

DOĞUM GÜNÜMÜ UNUTMAYIN

Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş Hürriyet Gazetesi'ne şunları anlattı:

"Ceren son 1-2 haftadır çok durgundu. Özellikle son 1-2 gündür dikkat çekici derecede sakindi. Biz bunu özel bir duruma bağlayamadık. Sınavlar vardı ve herkes durgundu zaten. Ondan olabileceğini düşünmüştük. Ceren kendi sorunlarını kendi başına çözebilen bir kızdı. Arkadaşlarının dertlerini dinleyerek çözümler üretebilecek olgunluktaydı. Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 19 Kasım'da doğum günümdü. Bana sürpriz yapmışlardı. 6 Aralık da onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti."





GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Ceren Özdemir dün okulunda yapılan törenin ardından Ulubey İlçesi Kumanlar köyünde toprağa verildi. Baba Yılmaz Özdemir sürekli ağlayan büyük kızı Gizem'i sarılarak teselli ederken olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: "Olay evin kapısında oluyor. Otomatik çalışmadığı için ablası aşağıya anahtar atıyor. Kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında." Anne Gülfer Özdemir de kızının tabutuna sarılarak, "Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi" diye ağıt yaktı.

'İZİNLİ ÇIKIŞ' CİNAYETLERİ

Geçen ay İzmir Buca'da cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24) sevgilisi Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Eylül ayında cezaevinden izinli çıkan Emrah Yaşar, Taksim'de üniversite öğrencisi Halit Ayar'ı (23) kendisine para vermediği için bıçaklayarak öldürdü.

Eylül ayında cezaevinden izinle çıkan Ersin Ü. İstanbul'da eski eşi Kübra T.'yi önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı.

Temmuz ayında Bafra'da cezaevinden izinli çıkan Mevlüt T. tartıştığı eşi Ayla T.'yi sokak ortasında tüfekle vurup ağır yaraladı.



Haziran ayında İzmir'de cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam, iki çocuğunun annesi eski eşi Habibe Çevik ve baldızı Fatma Akdağ'ı öldürdü.

Temmuz ayında Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., aralarında husumet bulunan Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Eylül ayından Ankara'da cezaevinden izinli çıkan A.K., bir çocuğa tecavüz etti.

2018 yılında Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Fevzi Çelik eşi İlknur Çelik'i 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

2017 yılında cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.



'İYİ HAL'LİYMİŞ

1984 doğumlu olan Amasya nüfusuna kayıtlı Özgür Arduç 2005'ten beri cinayet suçundan cezaevindeydi. İnfaz Yasası'na göre geçtiğimiz yıl Rize'deki açık cezaevine alındı ancak firar etti. Yakalanınca Ordu Kapalı Cezaevi'ne konuldu. İyi halli görülerek 28 Ekim'de yine açık cezaevine alındı ancak 1 Aralık'ta ikinci kez firar etti. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Arandığı süre boyunca inşaatlarda ya da metruk binalarda kaldı.