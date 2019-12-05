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'de kazada yaralanan otomobil sürücüsü 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Denizli'de kazada yaralanan otomobil sürücüsü 2 gün sonra yaşamını yitirdi

05.12.2019, 12:38

'nin Pamukkale ilçesinde, aracın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü , tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, salı günü saat 20.00 sıralarında, Dokuzkavaklar Mahallesi Zeybek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli yönünden Afyonkarahisar yönüne giden Şerif K. yönetimindeki 20 U 7227 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Murat Çalışkan yönetimindeki 20 V 3253 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araçlar refüjdeki bariyerleri aşıp, karşı şeride geçti. Kazada, sürücüler Şerif K. ile Murat Çalışkan ve otomobilde bulunan Mustafa Ali D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Çalışkan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralı 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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