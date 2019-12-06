Fekeli, Hünkar’a evlenme teklif etti! Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümünde neler yaşandı?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın aşk dolu yeni bölümü, evlenme teklifi ile son buldu! Bir Zamanlar Çukurova'nın 5 Aralık Perşembe günü ekrana gelen 47. bölümünde Fekeli, iki ailenin, dernek yöneticilerinin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar’a 40 yıl gecikmiş sorusunu sordu!

Çukurova, Fekeli ve Hünkar aşkının şokunu yaşarken, dizinin bu aşk dolu bölümü, evlenme teklifi ile son buldu! Fekeli, iki ailenin, dernek yöneticilerinin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu sordu!

MÜJGAN KISKANÇLIK SULARINDA! YILMAZ İSE HALA DEMİR İLE SAVAŞIYOR!

Otomobili bozulan Züleyha'yı Yılmaz yolda görüp konağa getirdi. Üstelik herkes bahçedeyken içeri girdiler. Ancak Fadik, aklı Çetin'deyken kolunu tutuşturduğundan, kimse bu duruma bir laf edemedi!

ÇETİN GÜLTEN'DEN VAZGEÇMİYOR!

Her fırsatta Gülten'den kendileri için şans isteyen Çetin, bu bölümde de Gülten'i ikna edemedi. Fadik'in kendisine ilgisini de fark edip, mert bir hareketle konuyu kapattı.

Kendisini yanmaktan kurtardığı için teşekküre gelen Fadik, konağa birlikte dönme planı yapmıştı ama Çetin onu bir abisi ile yollayarak gereken mesajı verdi.

ŞERMİN'İN FENDİ HÜNKAR'I YENDİ Mİ?

Hünkar, yaptıklarının dersini vermek için Şermin'i Hatip'in karısı Naciye'ye yakalatıp cezaevine attırdı. Şermin de cezaevinde Hünkar ve Fekeli'nin gizli buluşmalarını öğrendi! Arayıp da bulamadığı intikam fırsatı adeta kucağına düşen Şermin, çıkar çıkmaz ikisinin buluşmalarını belgeledi ve gazeteye imzasız bir zarf içinde gönderdi.

Hünkar, önce Şermin'in evini basıp, bunun hesabını ödeteceğini söyledi. Sonra da gazeteye gidip, yaptıklarının hesabını soracağını haykırdı!

DEMİR ANNESİNİ KONAKTAN KOVDU!

Gazete haberi en çok Demir'i yıktı! Arkamda dağ gibi annem var dediği annesini sildi! Konaktan gitmesini istedi. Hünkar bağ evine yerleşti ama Haminne'nin beyin kanaması geçirmesi hepsini hastanede bir araya getirdi!

Önce buluştukları mekanda çalışan herkesten gazetedeki haberin hesabını soran Fekeli, ardından hastanaye koştu. Ve Hünkar'a "Ben geldim Hünkar" dedi.

Şimdi gelecek hafta Hünkar ne cevap verecek? Hünkar ve Fekeli evlenecek mi? Başta Şermin ve Züleyha olmak üzere tüm Adana, Hünkar rezil oldu darken, 40 yıllık aşk, nikahla mı tamamlanacak? Yılmaz ve Demir bu duruma ne tepki verecek?