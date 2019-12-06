Manisa'da, demir yolu yanındaki kaldırımda yürürken ayağının takılması sonucu raylara düşen Zeliha Yüksel, demir yolu bakım aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Tarihi Horozköy Tren Garı önünde meydana geldi. İddiaya göre, gar önündeki kaldırımı kullanan Zeliha Yüksel (55) bir anda ayağının takılması sonucu demir yolu üzerine düştü.
Manisa'da feci olay! Raylara düşen Zeliha Yüksel bakım aracının altında can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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