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'da ! Raylara düşen bakım aracının altında can verdi

Manisa'da feci olay! Raylara düşen Zeliha Yüksel bakım aracının altında can verdi

06.12.2019, 16:28

'da, yanındaki kaldırımda yürürken ayağının takılması sonucu raylara düşen , demir yolu bakım aracının altında kalarak hayatını kaybetti. ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Tarihi Horozköy Tren Garı önünde meydana geldi. İddiaya göre, gar önündeki kaldırımı kullanan (55) bir anda ayağının takılması sonucu üzerine düştü.

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