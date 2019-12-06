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'da sesleri duyup fark ettiler! boşluğunda operasyonu

Manisa'da sesleri duyup fark ettiler! Havalandırma boşluğunda kurtarma operasyonu

06.12.2019, 09:36

'nın Turgutlu ilçesinde, 5 katlı apartmanın boşluğuna düşen , itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ev sahibi Aslan, "Bir yerlerden ses geliyordu. Kedinin havalandırma boşluğunda olduğunu fark ettik." dedi

Özyurt Mahallesi Zafer Sokak'taki 5 katlı apartmanın, yaklaşık 15 metre yükseklikteki çatısından boşluğuna düşen kedinin sesini duyan bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi.

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