Manisa'da sesleri duyup fark ettiler! Havalandırma boşluğunda kurtarma operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ev sahibi Aslan, "Bir yerlerden ses geliyordu. Kedinin havalandırma boşluğunda olduğunu fark ettik." dedi

Özyurt Mahallesi Zafer Sokak'taki 5 katlı apartmanın, yaklaşık 15 metre yükseklikteki çatısından havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi.