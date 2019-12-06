Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ev sahibi Aslan, "Bir yerlerden ses geliyordu. Kedinin havalandırma boşluğunda olduğunu fark ettik." dedi
Özyurt Mahallesi Zafer Sokak'taki 5 katlı apartmanın, yaklaşık 15 metre yükseklikteki çatısından havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi.
Manisa'da sesleri duyup fark ettiler! Havalandırma boşluğunda kurtarma operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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