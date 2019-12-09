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'in katili cezaevinde girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu

09.12.2019, 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019,10:28

'da, balerin 'i (20) bıçaklayarak öldüren (35), 'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.

BİLEKLERİNİ KESTİ

'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti.


HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü..
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