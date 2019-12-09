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‘Talih kuşu’ kuyruğu

‘Talih kuşu’ kuyruğu
Giriş Tarihi: 9.12.2019

'nun Yılbaşı 'nde 80 milyon liralık ilgi büyük oldu. 'da Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde yine kuyruk oluştu.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. İstanbul'da Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde yine kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Kuyruk havadan da görüntülendi. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.
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