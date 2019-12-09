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Umut’a sürprizi

Umut’a akülü araba sürprizi
Giriş Tarihi: 9.12.2019

'İN Torbalı ilçesinde eğitim gören doğuştan yürüme engelli birinci sınıf öğrencisi 'ın yüzü, hediye edilen ile güldü. 'na annesi tarafından her gün bebek arabası ile getirilen Umut'a okul aile birliği üyeleri sürpriz yaptı.

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde eğitim gören doğuştan yürüme engelli birinci sınıf öğrencisi Umut Tuğran'ın yüzü, hediye edilen akülü araba ile güldü. Ayrancılar İlkokulu'na annesi tarafından her gün bebek arabası ile getirilen Umut'a okul aile birliği üyeleri sürpriz yaptı. İsmini vermek istemeyen bir hayırseverin desteği ile alınan akülü araba, balonlarla süslenerek Umut'a hediye edildi.

SEVİM AKBAŞ

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