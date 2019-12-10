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Aylin yaşam mücadelesinde

Aylin yaşam mücadelesinde
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'da yolun karşısına geçmeye çalışan 'e (9), çarpan harfiyat kamyonu ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan ve sağ ayağı kesilen Aylin yaşam mücadelesi veriyor.

Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e (9), çarpan harfiyat kamyonu ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan ve sağ ayağı kesilen Aylin yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aylin Dağdeviren'in ailesi birlikte yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan kamyonun tekerlerinin altında ayaklarının kaldığı, annesinin ise sıra tekere tekme attıktan sonra fenalık geçirdiği görüldü.

ADEM ÜLKER

Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada

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