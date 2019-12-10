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’de doğalgazı olmayan kalmayacak”

“Çine’de doğalgazı olmayan kalmayacak”
Giriş Tarihi: 10.12.2019

, memleketi 'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen , Çinelilere müjde verdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, memleketi Çine'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Milletvekili Savaş, Çinelilere müjde verdi. AK Parti hükümetinin Çine'ye önemli yatırımlar kazandırdığını kaydeden Savaş, "Çine TOKİ'ye kavuşuyor. Önümüzdeki TOKİ projesinin ihalesini yapacağız. Yeni Hükümet Konağı'nı da önümüzdeki aylarda hizmete açacağız. Doğalgazı Çine'ye getiremezler demişlerdi, getirdik. Doğalgazın ikinci etabını önümüzdeki Ocak ayında başlayacak. Çine'de doğalgazı olmayan ev kalmayacak" dedi.

MEHMET KAVAS

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