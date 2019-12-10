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Doktora kafa atan saldırgan yakalandı

Doktora kafa atan saldırgan yakalandı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

Gaziemir’de kendisine sağlık raporu veremeyeceğini söyleyen ’e küfredip kafa atan saldırgan kaçtığı ’da yakayı ele verdi. İfadesinde, “Ne yaptığımı bilemeyecek haldeydim” dedi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu almaya gittiği, 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM), kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfredip, kafa atan saldırgan Adana'da yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Bir anda sinirlendim ve ne yaptığımı bilemeyecek hale geldim, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Olay, geçen 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu ASM'de yaşandı. Doktor Ali Erhan Kiriş, ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyleyen bir erkeğe, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti.

ODAYA TEKRAR GİRDİ
Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in "Neden küfür ediyorsun?" diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Doktoru darp ettikten sonra koşarak kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş ise karakola giderek şikayetçi oldu.

İzmir'de doktora şiddet! Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı! İşte o anlar böyle kaydedildi...

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