Kaçak Gelin filmini İzmir’de çevirdiler!

Julia Roberts ve Richard Gere’ın oynadığı, ‘Kaçak Gelin’ filmi İzmir’de gerçek oldu. Fuat A. ve gelin N.A. evlenip otel odasına yerleştiler. Ancak gelin ilk gecede taksiyle kaçtı, taraflar birbirine dava açtı

Julia Roberts ve Richard Gere'ın başrollerini oynadığı, yayınlandığı dönem gişe rekorları kıran 'Kaçak Gelin' (Runaway Bride) filmi İzmir'de gerçek oldu. Karşıyaka'da gurbetçi Fuat A. ve N.A. isimli çift, muhteşem bir nikah töreni ve düğünle birlikteliklerini taçlandırıp evlendiler.

Çift İzmir'deki düğünlerinin ardından, Türkiye'deki düğüne gelemeyen yakın akraba ve arkadaşları için önümüzdeki haftalarda Almanya'da bir düğün daha yapacaktı. İzmir'deki düğünün ardından gurbetçi Fuat A. ve eşi N.A. Hilton İzmir'e otele geldi. Alkışlarla yeni evli çift balayı odasına gönderildi. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Damat elini yüzünü yıkamak için girdiği banyodan çıktığında gelini odada görmeyince, panik yaparak otel görevlilerine karısının kaçırıldığı ihbarında bulundu.



BİRKAÇ SAATLİK EVLİLİK

Şikayet üzerine otelin güvenlik kameralarının incelemesiyle gelin N.A'nın kaçırılmadığı, aynen Julia Roberts ve Richard Gere'ın başrollerini oynadığı 'Kaçak Gelin' (Runaway Bride) filminde olduğu gibi kendi isteğiyle otelden çıktığı, ardından bir taksiye binerek kaçtığı ortaya çıktı.

AİLELER ŞOKE OLDU

Yaşadığı şok karşısında ne yapacağını şaşıran damat Fuat A. gelinin ailesine haber verirken, ertesi gün gelin N.A'nın bir kaç saatlik evli kaldığı kocasından boşanmak için 400 bin lira tazminat ve aylık 4 bin lira nafaka isteyerek dava açtığı anlaşıldı.

Filmin gerçek olduğu kaçak gelin skandalında her iki çiftin ailelerinin de şoke olduğu ve yaşanan olaylar nedeniyle aralarının açıldığı öğrenilirken, tarafların birbirleriyle ilgili iddialarını mahkemeye taşıdıkları öğrenildi. Öte yandan gelin ve damadın tarafları açıklama yapmayı kabul etmezken, düğün gecesi takılan takı ve paraların kimde olduğu öğrenilemedi. Damat Fuat A da kaçan eşine dava açtı.

FATİH ŞENDİL