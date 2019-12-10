“Kendimizi ifade edemedik”

Geride bıraktığımız seçimlerde kendilerini yeterince ifade edemediklerini dile getiren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, kongre süreci ile ilgili olarak da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan farklı konuştu: “İsteyen herkes kongrede adaylığını açıklayabilir!”

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, geride bıraktığımız seçim süreci ile birlikte, Aralık ayında başlayacak kongre takvimini Yeni Asır okurları için değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Kongrelere tek adayla gidin" talimatının, rekabet olmayacağı anlamını taşımadığını ifade eden Başkan Sarı, isteyen herkesin kongrelerde adaylığını açıklayabileceğini belirtti.

"İSTEMEMİZ YETMİYOR"

Seçimlerin de uzak olmadığı görüşünü savunan Başkan Sarı CHP ve İYİ Parti ittifakının devam edeceğini öngördüğünü ifade ederek "Seçimlerde kendimizi ifade edemeyerek yeterince takdir kazanamadık. Biz önümüzdeki seçimlerde anlatamadıklarımızı çok daha rahat anlatabileceğimizi görüyoruz" dedi.

■ Kongre sürecini değerlendirir misiniz?

Kongre sürecimiz başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız 20 ilçede yarışıyorlar güzel ve keyifli de bir yarış oluyor. CHP biliyorsunuz bu kongreler sürecini heyecanlı ve coşkulu bir şekilde atlatır. Tam bir demokrasi şöleninde geçen bir süreçtir bu. Merkez ilçelerimizde Altıeylül'de 3, Karesi'de 2 diğer ilçelerimizde de bir kaç adayın yarıştığı bir kongre dönemi yaşıyoruz. 14 Aralık itibariyle de Gömeç ilçemizle seçimler başlıyor ve 26 Ocak İvrindi ie ilçe kongrelerimiz tamamlanıyor. Muhtemelen Şubat sonu Mart başı da il kongremizin tarihini açıklayacağız. Önümüzde heyecanlı coşkulu bir kongreler dönemi var.

"BİLDİRGEMİZ AÇIK"

■ Yeniden aday olacak mısınız?

Yine aday olma niyeti içerisindeyim. Tabii ki burada üyelerimizin partililerimizin talep ve beklentileri önemli. Sonuçta bizim istememiz yetmiyor. Şu anki niyetim yeniden aday olma yönünde.

■ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kongrelerde bir aday üzerinde uzlaşmaya gidilmesini istemişti. Balıkesir'de 4 aday, ilçelerin çoğunda da birkaç aday var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tek aday beklentisi genel başkan ve yöneticilerimizin bu tarz açıklamaları aslında kavga, çatışma ve ayrışmadan uzak bir kongreyi hedeflemeye öncelik veriyor ve bu anlamda yapılıyor bu açıklamalar. Ancak bu açıklamalar, kongrelerde rekabet olmayacağı anlamına gelmiyor. İsteyen herkes adaylığını açıklayabilir. Ben adaylarımızın birbirini kırmadan dökmeden uzlaşıyla yarışı götürebilmesine ve bir çatı altında buluşulabileceğine inanıyorum. Görünen o ki genel seçimler de çok uzakta değil. Burada ayrışmış girmekten ziyade, birleşerek kucaklaşarak bütünleşerek bir çatı altında olmak önemli.

■ Bir önceki seçimde CHP neden birinci parti olamadı ve büyükşehir belediyesi neden kaybedildi?

Kendimizi yeterince anlatamadığımızı görüyoruz ki, seçimlerde beklediğimiz takdiri kazanamadık. Seçim bildirgemiz çok açık ve net. Halkın toplumun işçinin, emekçinin, çiftçinin bütün kaygılarına ve sorunlarına çözüm olmak üzere hazırlanmış parti programımız ve seçim bildirgemiz var. O gün yeterince takdir alamadık ama bugün kendimizi çok daha rahat anlatabileceğimizi görüyoruz. Çözümün odağı CHP'dir.



"SEÇİM SİSTEMİ 50+1 OLDUĞU SÜRECE İTTİFAKLAR DEVAM EDER"

CHP ve İYİ Parti ittifakı devam edecek mi? CHP ve İYİ Parti ittifakının devam edeceğini ön görüyorum. Çünkü seçim sistemimiz 50 artı 1 olduğu sürece bu çoğulcul demokrasinin önüne geçiyor aslına bakarsanız. Demokratik kavramları daha dar bir alana sıkıştırıyor. Biz bunu referandum sürecinde de çok net bir şekilde anlattık. Güçler ayrılığına dayalı, çoğulcul, parlamenter ve meclisin etkin aktif olduğu bir yönetim anlayışını ülkemize yeniden kazandırmak zorundayız.



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