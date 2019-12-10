Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Aralık Salı hava durumu raporu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 10 Aralık Salı hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli