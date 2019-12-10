  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Aralık Salı hava durumu raporu...

'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Salı raporu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Aralık Salı hava durumu raporu...

10.12.2019, 09:09

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Salı raporu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Aralık Salı hava durumu raporu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN