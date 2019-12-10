‘Obrukta daha büyük çöküntüler olabilir’

MANİSA’DA Spil Dağı’nda 1400 metrede meydana gelen obruk, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nce incelendi. Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakaya dayanamayıp çöküntü meydana getirdiğini ve raporda bu çöküntülerin devam edebileceğinin belirtildiğini açıkladı.

MANİSA'DA Spil Dağı'nda 1400 metrede meydana gelen obruk, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce incelendi. Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakaya dayanamayıp çöküntü meydana getirdiğini ve raporda bu çöküntülerin devam edebileceğinin belirtildiğini açıkladı. Çapı 10 metre, derinliği ise 50 metre olarak tespit edilen obrukla ilgili raporda güvenlik önlemi alınan obruğun daha büyük çöküntülere yol açabileceğine dikkat çekildi.

NERMİN UÇTU