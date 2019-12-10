Vecihi yeniden semalarda süzülecek

Aydın’da kendine ait atölyede model uçaklar yapan Ahmet Gökçay, ilk Türk uçağı olan Vecihi K-VI’yi yeniden semalarla buluşturmaya hazırlanıyor. İsviçre’de emekli olduktan sonra Aydın’ın Kuşadası ilçesine yerleşen Ahmet Gökçay, evinde oluşturduğu atölyede hobi olarak radyo kontrollü model uçaklar yapıyor.

Aydın'da kendine ait atölyede model uçaklar yapan Ahmet Gökçay, ilk Türk uçağı olan Vecihi K-VI'yi yeniden semalarla buluşturmaya hazırlanıyor. İsviçre'de emekli olduktan sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşen Ahmet Gökçay, evinde oluşturduğu atölyede hobi olarak radyo kontrollü model uçaklar yapıyor. Vecihi Hürkuş tarafından yapılan ilk Türk uçağı Vecihi K-VI'nın 1/6 ölçekli radyo kontrollü modelini yapan Gökçay uçağı uçuracağı günü iple çekiyor.

THK'DAN DESTEK

İlk Türk uçağı Vecihi KVI'nın 1/6 ölçekli maketini Türkiye'de ilk kez kendisinin yaptığını belirten Gökçay, "Vecihi K-VI, Vecihi Hürkuş tarafından savaş zamanında Yunanlılardan kalan ganimet uçaklardan toplayarak ortaya çıkarttığı, bir kere uçurabildiği bir uçak. Ben bu uçağın radyo kontrollü modelini yapmak istedim" dedi. Gökçay, "İnternette sadece uçağın fotoğrafları var. İşe uçağın planını çizerek başladım. Sonrasında prototipini yaptım. Biraz daha geliştirerek THK'dan da destek alarak bu uçağı yaptım" dedi. Gökçay, "THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden teknik destek aldım. 10 gün süren çalışmaların ardından uçağı atölyeme getirdim. Yüzde 90-95'i bitti. Yakında uçuracağız" diye konuştu.

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