AYDIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kök hücre bağışını teşvik etmek amacıyla okullarda başlattığı "Aydın Sana Kanım Feda" isimli kampanyada 90 ünite kan toplandı.
AYDIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kök hücre bağışını teşvik etmek amacıyla okullarda başlattığı "Aydın Sana Kanım Feda" isimli kampanyada 90 ünite kan toplandı. "Kanını Paylaş, Hayatı Paylaş" sloganıyla kampanyaya ev sahipliği yapan Kuşadası Ada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen etkinliğe veliler büyük ilgi gösterdi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Büyüklerin kan bağışı yapması küçüklere de örnek oluyor. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE
Veliler kan bağışı ile örnek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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