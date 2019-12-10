Yağlama nasıl yapılır? Kayseri yağlama tarifi...

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan yağlamanın yapılışı merak ediliyor. Kayseri yöresinin en özel yemeklerinden olan yağlama nasıl yapılır? Yağlamanın malzemeleri nelerdir? İşte yağlama tarifi...

Kayseri yöresine özgü yemeklerden olan yağlama Türk mutfağının da en sevilenleri arasında yerini alıyor. Yağlama nasıl yapılır? Yağlamanın malzemeleri nelerdir? araştırılıyor. İşte yağlama tarifi..

YAĞLAMA MALZEMELERİ:

Dört buçuk su bardağı un

1 çay kaşığı tozşeker, tuz

1 su bardağı ılık su

21 gram (yarım paket) yaş maya



İçi için:

600 gram kuzu kıyması

3 çorba kaşığı tereyağı

3 adet orta boy soğan

2'şer adet kırmızı ve sivri biber

3 adet orta boy domates

2 adet kesmeşeker

Tuz, karabiber, pulbiber

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı domates salçası



Üzeri için:

2 su bardağı yoğurt

3 diş ince kıyılmış sarmısak

YAĞLAMA YAPILIŞI:

Unu derin bir kaseye eleyip ortasını havuz şeklinde açın. 1 çay kaşığı tozşeker ve tuzlu ılık suda mayayı eritip unun ortasına dökün. Yeterince su ilave edip yumuşak bir hamurelde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 15 dakika bekletin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ince olacak şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurları sacta veya yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü kızartın. Yumuşak kalması için bir bez örtünün arasına sarın.

Diğer tarafta tereyağında yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. İnce kıyılmış kırmızı ve sivri biberi ilave edip kavurmaya devam edin. Küp doğranmış domates, kesmeşeker, tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyip domatesler yumuşayana kadar pişirin. 1 su bardağı suyun içinde salçayı açıp iç harca ekleyip 1-2 dakika kaynatın.

Lavaş ekmeklerinin ilkini servis tabağına alın ve üzerine iç harçtan serpin. Üzerine ikinci lavaş ekmeğini yerleştirin ve üzerine iç harçtan serpin. 5 sıra olacak şekilde aynı işleme devam edin. Lavaş ekmekleri bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

aha sonra üst üste dizilmiş yağlamaları 4 parçaya bölün. Sarmısaklı yoğurtla birlikte servis yapın.