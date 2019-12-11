Bir selam ile babasını öğrendi

'Böylesi ancak filmlerde olur' denilecek olay Muğla'da yaşandı. Otobüs şoförlüğü yaparken bir yolcunun 'Babana selam söyle, senin baban kömürcü Orhan' demesi üzerine, 25 yıl önce trafik kazasında ölen Yaşar Yıldırım'ın öz babası olmadığından şüphelenen Cihan Altın, mahkeme kararı ile babasının mezarını açtırdı ve gerçekle yüzleşti.

'Böylesi ancak filmlerde olur' denilecek olay Muğla'da yaşandı. Otobüs şoförlüğü yaparken bir yolcunun 'Babana selam söyle, senin baban kömürcü Orhan' demesi üzerine, 25 yıl önce trafik kazasında ölen Yaşar Yıldırım'ın öz babası olmadığından şüphelenen Cihan Altın, mahkeme kararı ile babasının mezarını açtırdı ve gerçekle yüzleşti.

GENETİK TEST YAPILDI

Altın'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı ortaya çıktı. Avukat Varol Turbay aracılığı ile 'Babalık Davası' açan Altın'ın şüphelendiği Muğlalı işadamı Orhan K.'ya yapılan DNA testinde 59 yaşındaki adamın yüzde 99.99 ihtimalle Cihan Altın'ın biyolojik babası olabileceği açıklandı. Altın, 'Ben sadece nüfusuna geçip, soyadımı almak istiyorum' dedi. Ancak Orhan K. iddiaya göre Altın'a bu işin peşini bırakması için 250 - 300 bin lira teklif edip, işi uzatırsa hapse attırma tehdidinde bulundu.



Orhan K.

'BENİ TEHDİT ETTİ'

Kabul etmeyen Altın, Orhan K.'ya hem 'Babalık davası' hem de babalık görevini yerine getirmediği için 355 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi raporunda 'Orhan K.'nın yüzde 99.99 ihtimalle Cihan Altın'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi' denildi.



BAŞKA YOL BIRAKMADI

Mahkeme kararı kesinleştikten sonra Orhan K.'nın kütüğüne geçecek olan Cihan Altın, "Onurumu para için satmam. Başka bir yol bırakmadı" dedi.

METİN BURMALI