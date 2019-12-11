Kolonya şişeleriyle müze açmak istiyor

İZMİRLİ kolonya şişesi koleksiyoncusu elektronik mühendisi Ünal Çınar'da, çeşitli figür ve kokularda tam 2 bin kolonya şişesi bulunuyor. Kolonyalarını sergilediği ofisinin ziyaretçiye açık olduğunu belirten Çınar'ın en büyük isteği kolonya müzesi kurmak.

İZMİRLİ kolonya şişesi koleksiyoncusu elektronik mühendisi Ünal Çınar'da, çeşitli figür ve kokularda tam 2 bin kolonya şişesi bulunuyor. Kolonyalarını sergilediği ofisinin ziyaretçiye açık olduğunu belirten Çınar'ın en büyük isteği kolonya müzesi kurmak. Çınar, 10 yıldır çeşitli ülkelerden elde ettiği kolonya şişelerini biriktiriyor. Hayvan, insan, araba gibi pek çok farklı figürde ve kokuda 2 bin şişesi bulunan Çınar, müze kurmak istiyor.