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'den uyarısı 11 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 11 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

11.12.2019, 09:30

Bugün İzmir ve ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile , Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , ve çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 11 Aralık Çarşamba raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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