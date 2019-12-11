Minik öğrenciler Yeni Asır’ı ağırladı

BALIKESİR Ayvalık'taki Sakarya İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri Yeni Asır muhabiri Suat Salgın'ı ağırlayarak, birlikte kitap okudu. Ayvalık Kaymakamlığı, Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Kitaptan Kanatlar' projesi dahilinde gerçekleşen etkinlikte; Okul Müdürü Kudret Öztürk ile Müdür Yardımcısı Hasan Çelik de gazeteci Suat Salgın'ı yalnız bırakmadı.

BALIKESİR Ayvalık'taki Sakarya İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri Yeni Asır muhabiri Suat Salgın'ı ağırlayarak, birlikte kitap okudu. Ayvalık Kaymakamlığı, Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Kitaptan Kanatlar' projesi dahilinde gerçekleşen etkinlikte; Okul Müdürü Kudret Öztürk ile Müdür Yardımcısı Hasan Çelik de gazeteci Suat Salgın'ı yalnız bırakmadı. 3-B sınıfı öğretmeni Fahriye Çakmak'ın yanı sıra 18 minik öğrencinin ev sahipliğindeki 20 dakikalık kitap okuma etkinliği öncesinde Salgın, miniklere gazetecilik hakkında bilgiler aktardı.

SUAT SALGIN