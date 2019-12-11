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deposu marinaya döndü

Yediemin deposu marinaya döndü
Giriş Tarihi: 11.12.2019

'daki 'nde bulunan otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu.

MUĞLA Bodrum'daki Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu. 350'yi aşkın deniz taşıtının olduğunu ifade eden otoparkın ortaklarından İlhami Karadağ, "Böyle giderse otoparkımıza araç kabul edemeyecek duruma gelecek" dedi.
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