MUĞLA Bodrum'a bağlı Turgutreis'te denizden karaya vuran hortum, bir kafetaryayı savaş alanına çevirdi. Bir kadın hortuma yakalanarak savrulurken, 10 metre havalanan bir kayık da kafeterya masalarının arasına daldı.
MUĞLA Bodrum'a bağlı Turgutreis'te denizden karaya vuran hortum, bir kafetaryayı savaş alanına çevirdi. Bir kadın hortuma yakalanarak savrulurken, 10 metre havalanan bir kayık da kafeterya masalarının arasına daldı.
Bodrum’da hortum dehşet saçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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