Bodrum’da hortum dehşet saçtı

MUĞLA Bodrum'a bağlı Turgutreis'te denizden karaya vuran hortum, bir kafetaryayı savaş alanına çevirdi. Bir kadın hortuma yakalanarak savrulurken, 10 metre havalanan bir kayık da kafeterya masalarının arasına daldı.

MUĞLA Bodrum'a bağlı Turgutreis'te denizden karaya vuran hortum, bir kafetaryayı savaş alanına çevirdi. Bir kadın hortuma yakalanarak savrulurken, 10 metre havalanan bir kayık da kafeterya masalarının arasına daldı. Hortum Muğla Bodrum'u savaş alanına çevirdi! Bir kişi uçmaktan son anda böyle kurtuldu...