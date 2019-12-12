Kütahya'da, yolda bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten çıkanlar hayrete düşürdü.
Dumlupınar Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı.
Karayolunda bomba paniği! İçinden öyle bir şey çıktı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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