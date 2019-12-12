Karayolunda bomba paniği! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kütahya'da, yolda bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten çıkanlar hayrete düşürdü.