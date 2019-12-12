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Karayolunda ! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Karayolunda bomba paniği! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

12.12.2019, 18:17

'da, yolda bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten çıkanlar hayrete düşürdü.

Dumlupınar Mahallesi -Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, paniğine kapılarak polisi aradı.

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