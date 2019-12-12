Tropikal meyveler denince akla gelenlerden biri de mango meyvesidir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu olarak görülen mango nedir? Mangonun faydaları nelerdir? İşte Mango hakkında merak edilen tüm bilgiler...

Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen mango meyvesi birçok alanda doğal ilaç olarak tercih ediliyor. Araştırmalar sonucunda mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı ortaya çıkmış.

MANGONUN FAYDALARI NELERDİR?

Göz sağlığını iyileştirir

Her gün tüketilen bir dilim mango , A vitamininin gerekli günlük değerinin yüzde 25'ini sağlar, bu da iyi görme ve gece körlüğünü ve göz kurumasını önler.

Tüm vücudu alkalize eder

Tartarik asit, malik asit ve meyvede bulunan sitrik asitler, vücudun alkali rezervinin korunmasına yardımcı olur.

Cinsel hayatı canlandırır

Mangolar E vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Cinsel yolla ve E vitamini arasındaki mükemmel bir bağlantı bulunur. Her gün bir dilim tüketilen mango özellikle erkeklerde iktidarsızlık problemini önler ve cinsel hayatın canlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda seks hormonlarını düzenleyen mango, cinsel tansiyonu artırmaya yarayan E vitamini sayesinde erkeklerin sperm sayısının artmasını sağlar. Hamile kalmak isteyenlere mango şiddetle tavsiye edilir.

Sindirime yardımcı olur

Mangodaki zengin lif içeriği sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Bu sağlıklı kaliteye sahip mango dâhil olmak üzere birçok meyve bulunmaktadır. Bağışıklığı güçlendirir. Mangolardaki C vitamini ve A vitamininin fazla olması bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur.

Kansızlığı giderir

Mangonun içerisinde yer alan zengin demir içeriği aneminin tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketilen mango kırmızı kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.

Hamilelikte faydalı

Mangolar hamilelik sırasında demir gereksinimlerini karşıladıklarından hamile kadınlar için faydalıdır. Doktorlar genellikle hamilelik sırasında demir tabletleri reçete ederler, ancak takviye yerine, sulu mangolarla sağlıklı demir açısından zengin bir diyetin tadını çıkarabilirsiniz

Yaşlanmayı geciktirir

Mango, vücutta kolajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Kollajen, kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango haklı olarak yaşlanma karşıtı bir gıda olarak adlandırılabilir.