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'den son dakika uyarısı 12 Aralık Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 12 Aralık Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

12.12.2019, 09:13

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağışlar devam edecek mi? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı Karadeniz, Doğu ve ile , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, , Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Aralık Perşembe raporu...

Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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