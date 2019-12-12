‘Öldürdüm ama pişman değilim!’

Boğazını zincirle sıktığı eşini boğarak öldüren koca, cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattığı duruşmada hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi

AYDIN'DA geçtiğimiz mart ayında eşi Zeynep Öztürk'ü (45) bıçakla yaraladıktan sonra zincirle boğarak öldüren sanık Ercan Öztürk'ün yargılamasına devam edildi. Ercan Öztürk'ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Öztürk, duruşmada cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Öztürk, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ve pişman olmadığını söyledi.





'YAZIŞMALARINI GÖRDÜM'

EŞİNİ çok sevdiğini ancak işleri bozulunca aralarında şiddetli geçimsizlik başladığını belirten Öztürk, "Borçlarımdan dolayı evimin ve işyerimin tapusunu eşimin üzerine yapmıştım. Bir gün eşimin telefonunda Efkan Öztürk olarak kayıtlı M.Y. ile telefon yazışmalarını gördüm. Boşanma davası açtım. Oğlum benim yanımda kalıyordu.



'ÇOCUĞUNU OKULDA GÖR!'

OLAY günü işyerime geldi. Ne işin var burada? diye sorduğumda çocuğu görmeye geldiğini söyledi. Ben de 'Çocuğu görmek istiyorsan burada değil okulda görebilirsin' dedim. Tartışmaya başladık" dedi. Cinayet sırasında dükkanı kapatmasını "Sesimiz dışarıya çıkmasın diye kepenkleri indirdim" sözleriyle açıklayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Boğuşma esnasında dükkanda kilo ile sattığımız zinciri eşimin boğazına doladım. Eşimi çok seviyorum ancak beni aldattı, bundan dolayı yaptığımdan pişman değilim." Öztürk, öldürdüğü eşinin telefonundaki yazışmaların da incelenmesini talep etti.



KARAR DURUŞMASI 3 ŞUBAT'TA

SANIK ve tanık ifadelerinin ardından mütalaasını veren savcı, tahrik altında cinayeti işlediği kanaati gereğince Ercan Öztürk'ün müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatı Erol Ertuğrul, sanık Öztürk'ün cinayeti namus gibi göstererek cezasında indirim almaya çalıştığını belirterek sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını beklediklerini ifade etti. Tarafların son savunmalarını yapmaları için ertelenen davanın karar duruşması 3 Şubat'ta yapılacak.

KAZIM YÖRÜKCE