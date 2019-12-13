Fekeli ile Hünkar evlenecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 48. bölümde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova, 12 Aralık Perşembe akşamı ile ekrana gelen 48. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Hünkar’ın kendisinden çaldığı mutluluğa erişmek üzere olduğunu düşünen Züleyha, ikisinin karşısına, gerçeklerle çıktı!

Tüm Adana'ya aşkını ilan edip, Hünkar'ı elinden tutup nikah masasına götürmeye hazırlanan Fekeli, hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşti!

Hünkar'ın kendisinden çaldığı mutluluğa erişmek üzere olduğunu düşünen Züleyha, ikisinin karşısına, gerçeklerle çıktı! Dizinin 48. Bölümü, Fekeli'nin, Hünkar'ın Züleyha'yı Yılmaz'ın eşi olduğunu bilmesine rağmen Demir ile evlenmeye zorladığını öğrenmesiyle sona erdi!

GÜLTEN ÇETİN'DEN KAÇMAK İÇİN BAŞKASIYLA EVLENECEK Mİ?

Bu haftaya aşkıyla damga vuran diğer isim Çetin oldu! Gülten'i evlenmeye ikna etmek için kılık değiştirerek kaçıran Çetin yine umduğunu bulamadı! Üstelik Gülten, yapamayacağına inandığı bir evliliğin teklifi ile sürekli karşılaşmaktansa istemediği bir başkasıyla evlenmeyi göze aldı! Gelen görücü teklifini kabul etti.

BEHİCE ŞİMDİ DE YILMAZ VE MÜJGAN'IN EVİNDE İKTİDAR PEŞİNDE!

Fekeli'nin Hünkar ile evlenecek olması Behice için de zor günleri başlattı. Müjgan'lara gelen Behice, ilk iş olarak bu küçük evi, bir konağa dönüştürmek için harekete geçti. Yılma zile de fikir ayrılıkları ortaya dökülmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova'da 40 yıldır aşkına kavuşmayı bekleyen Fekeli, şimdi öğrendikleri ile yine de nikah masasına oturacak mı?

Hünkar, yaptıklarının bedelini mi ödeyecek, ailesini terk ettiği aşk uğruna af mı dileyecek?

Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları: Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Mehmet Polat, Selin Yeninci, Selin Genç, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten.