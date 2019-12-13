İzmir'de korkutan yangın! Seyir halindeki TIR alev aldı

İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halinde giden TIR aniden alev aldı. Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle TIR adeta alev topuna döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzeri Menemen 2. Sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. Aliağa'dan İzmir istikametine gitmekte olan A.T. (56) yönetimindeki 35 AG 9064 plakalı tırın kupa kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.