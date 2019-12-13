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'de korkutan ! Seyir halindeki

İzmir'de korkutan yangın! Seyir halindeki TIR alev aldı

13.12.2019, 23:52

'in Menemen ilçesinde seyir halinde giden aniden . Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle TIR adeta alev topuna döndü.

, saat 16.00 sıralarında - Karayolu üzeri Menemen 2. Sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. Aliağa'dan istikametine gitmekte olan A.T. (56) yönetimindeki 35 AG 9064 plakalı tırın kupa kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

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