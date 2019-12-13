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'de su kesintisi 13 Aralık Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 13 Aralık Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

13.12.2019, 10:37

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 13 Aralık Cuma tarihli duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? araştırılıyor. İşte su kesintisi duyurusu...

ALİAĞA YENİŞAKRAN
13.12.2019 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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