İzmir'de su kesintisi 13 Aralık Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 13 Aralık Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? araştırılıyor. İşte 13 Aralık Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...

ALİAĞA YENİŞAKRAN

13.12.2019 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.