Melis Birkan ve Aras Aydın yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü oyuncu Melis Birkan uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği Alica Yücesoy'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Melis Birkan arkadaş ortamında tanıştığı kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile aşk yaşamaya başladı.