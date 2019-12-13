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ve yeni bir aşka yelken açtı

Melis Birkan ve Aras Aydın yeni bir aşka yelken açtı

13.12.2019, 11:35

Ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği Alica Yücesoy'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Melis Birkan arkadaş ortamında tanıştığı kendisi gibi oyuncu olan ile aşk yaşamaya başladı.

Güzel oyuncu , uzun bir aradan sonra arkadaş ortamında tanıştığı genç oyuncu ile aşk yaşamaya başladı. Üç yıl birlikte olduğu Alican Yücesoy'dan ayrılan 38 yaşındaki oyuncu Melis Birkan, yeni bir aşka yelken açtı.

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