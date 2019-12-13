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'den uyarısı 13 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? 'de hava nasıl?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 13 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl?

13.12.2019, 09:27

'de bugün hava nasıl? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, 'nun kuzeyi, 'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, , Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 13 Aralık Cuma ...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

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