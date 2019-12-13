Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. KPSS sonucuna göre alım yapılacak olan ilana başvuruda bulunmak isteyenler Sağlık Bakanlığı personel alım şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı için gereken şartlar nelerdir? Nasıl başvuruda bulunulur? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre 8 bin 845 personel alımı yapacak. Personel alımı için gereken şartlar nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı için nasıl başvuruda bulunulur? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN 845 PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ODYOLOG: Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



PERFÜZYONİST: Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan ve mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ NELERDİR?

Adaylar tercihlerini, 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.