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Aydın’ın doğal mirası tehdit altında

Aydın’ın doğal mirası tehdit altında
Giriş Tarihi: 14.12.2019

AYDIN'DA bulunan 'nın keşfedilmemiş doğal ve kültürel mirasını, açılan taş ve maden ocakları tehdit ediyor. Aydın ve coğrafyasının dağlarından biri olan bin 400 metre yüksekliği bulunan Gökbel Dağı, batısında Latmos, doğuda 'na benzer şekilde insanlık tarihinin izlerini taşıyor.

AYDIN'DA bulunan Gökbel Dağı'nın keşfedilmemiş doğal ve kültürel mirasını, açılan taş ve maden ocakları tehdit ediyor. Aydın ve Muğla coğrafyasının dağlarından biri olan bin 400 metre yüksekliği bulunan Gökbel Dağı, batısında Latmos, doğuda Madran Dağları'na benzer şekilde insanlık tarihinin izlerini taşıyor. Aydınlı doğasever Varol Aydın, "Ne yazık ki Gökbel Dağı'ndaki taş ve maden ocaklarının kolları Asar Kaya'ya da uzanmış. Kayalık zemine matkaplarla delikler açılmış ve dinamit patlatma yerleri hazırlanmış" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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